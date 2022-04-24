مساجد عفيف تحدد 16 موقعًا لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام

وقالت الإدارة: إن المواقع المحددة هي: مصلى العيد، وجامع الملك فيصل بن عبدالعزيز، جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وجامع الشيخ ابن باز، وجامع الشيخ ابن عثيمين، وجامع عفيف القديم "الشقاري"، وجامع فنجال الشيباني، وجامع مطلق الغويري "الهويش سابقًا"، وجامع دباس، وجامع التقوى، وجامع العطيل، وجامع أنس بن مالك، وجامع علي بن الحسين، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع الأوقاف، وجامع السليمانية.