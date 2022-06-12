"مسار" ينتهي من أعمال التقييم الخارجي للكلية التقنية بالقنفذة

اختتمت الكلية التقنية بالقنفذة وفريق عمل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلًا في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، أعمال التقييم الخارجي للكلية.
وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، أن الكلية أدركت مبكرًا أهمية الاعتماد المؤسسي ودوره في تعزيز برامجها التدريبية، وقد عملت على تحقيق معايير الاعتماد المؤسسي وتوثيق أعمالها وقياس فاعليتها.
وكان فريق التقييم الخارجي قد أنجز عملية التقييم لمعايير الاعتماد المؤسسي الذي استمر في الكلية لمدة 4 أيام من 6/ 6/ 2022م إلى 9/ 6/ 2022م.
وشمل جدول الأعمال لقاءاتٍ بقيادات الكلية وبالفِرَق المعنية بالمعايير وعدد من المقابلات مع عينة من جهات التوظيف، وعينة من متدربي الكلية، وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية، كما اطلع أعضاء الفريق على عرض يحتوي على زيارة للقاعات والمعامل والورش.
واختتمت أعمال التقييم باجتماع ختامي تَضَمن مجموعة من الإشادات والتوصيات والمقترحات قدّمها رئيس الفريق الزائر.
وقدم عميد الكلية شكره لقيادات ومنسوبي الكلية على الجهود التي بُذلت خلال أعمال التقييم.