"مسار" ينتهي من أعمال التقييم الخارجي للكلية التقنية بالقنفذة

وشمل جدول الأعمال لقاءاتٍ بقيادات الكلية وبالفِرَق المعنية بالمعايير وعدد من المقابلات مع عينة من جهات التوظيف، وعينة من متدربي الكلية، وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية، كما اطلع أعضاء الفريق على عرض يحتوي على زيارة للقاعات والمعامل والورش.