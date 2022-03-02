"مسايفة" و"مصلحة" يتوجان بسيارتي "لافيرن" في حفل فروسية حائل

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، اليوم الأربعاء، حفل سباقه الـ(18) لهذا الموسم على دعم الراعي الماسي شركة لافيرن للعطور "سيارتين".

وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط، جاءت على النحو التالي: الأول للخيل العربية وحققه "طي المشناء" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، بالخيال نواف الفيروز.

أما الشوط الثاني "من الدرجة الأولى حتى الثالثة"، فقد كسبه الجواد "تركواز" للمالك والمدرب حمود سعد البقعاوي، والخيال توفيق الخضير، وأحرز المركز الأول في الشوط الثالث "لمفتوح الدرجات"؛ "الكسر" لأنور أحمد المرشدي، والمدرب ماجد أحمد المرشدي، بالخيال نواف الفيروز.

والشوط الرابع "مفتوح أفراس" أحرزته الفرس "مسايفة" للمالك والمدرب جبر حجي البقعاوي، والخيال نواف الفيروز، وكسبت الشوط الخامس "للدرجة المبتدئة" وانتهى لصالح الفرس "مصلحة" للمالك محمد الدهام الشمري، والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبدالعزيز الصايغ.

وشهد الحفل الثامن عشر لفروسية حائل أداء العرضة السعودية بقيادة فرقة حائل، كما تم السحب على جوائز الجمهور الذي قدمه الراعي الماسي شركة لافيرن للعطور.

وفي نهاية السباق قام مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، ونائب رئيس شركة لافيرن للعطور يزيد المفضلي، بأخذ صور تذكارية للفائزين بالشوطين الرابع والخامس، كما تسلم المفضلي درعًا تقديريًا من إدارة ميدان فروسية حائل.