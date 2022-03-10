مستشفى "أطفال الطائف" يحصل على اعتماد جائزة "ديزي" الدولية

وتهدف الجائزة إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل البطولي الذي يقوم به الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.