مستشفى أم الدوم العام يشارك في "اليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية"

وبالتالي يقل تدفق الدم والأكسجين إلى أعضاء الجسم، وتنتج عن ذلك الأعراض المصاحبة للأزمات لدى المصابين بالأنيميا المنجلية، ومنها: ألم شديد، وضيق في التنفس، وغيرها من الأعراض.