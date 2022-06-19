مستشفى أم الدوم العام يشارك في "اليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية"

يشارك مستشفى أم الدوم العام، في "اليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية"، الذي يوافق 19 يونيو من كل عام.
يأتي ذلك من خلال معرض توعوي ومحاضرات توعوية وتوزيع نشرات بأهمية الوقاية والعلاج من مرض الأنيميا المنجلية.
وتنتقل أمراض الدم الوراثية من الأبوين إلى الأبناء، بسبب وجود خلل في تركيب وتكوين كرات الدم الحمراء، فتصبح غير قادرة على أداء وظائفها الطبيعية.
ومن أمراض الدم الوراثية: الثلاسيميا، والأنيميا المنجلية.
وتُعد "الأنيميا المنجلية" أحد أمراض الدم الوراثية التي يحدث فيها اضطراب في الجينات المسؤولة عن تكوين الهيموجلوبين، ويتسبب في التصاق الكريات داخل الأوعية الدموية الدقيقة.
وبالتالي يقل تدفق الدم والأكسجين إلى أعضاء الجسم، وتنتج عن ذلك الأعراض المصاحبة للأزمات لدى المصابين بالأنيميا المنجلية، ومنها: ألم شديد، وضيق في التنفس، وغيرها من الأعراض.