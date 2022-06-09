"مستشفى أم الدوم" يفتتح قسماً للرعاية الصحية المنزلية

دشّن مساعد مدير مستشفى أم الدوم العام محمد الذيابي قسم الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى بحضور الكادر الطبي.
واستمع الجميع لشرح من مدير الطب المنزلي بالمستشفى عن مراحل البرنامج، موضحاً أن هذا القسم يقدّم هذه الخدمة للمرضى الذين تحتاج حالاتهم إلى رعاية طبية وتمريضية ومتابعة بصفة مستمرة من بعض الكوادر الطبية والفنية المؤهلة في منازلهم.
ولفت إلى أن الكوادر الطبية والفنية تقوم بالذهاب إلى منزل المريض وتقديم خدماتها له، بالإضافة إلى توسيع أفق المعرفة بالرعاية الصحية بالنسبة للمرضى وأسرهم، وتحسين مستوى جودة الرعاية الصحية المنزلية، وترقية النواحي النفسية والجسمانية للمرضى.
ويتم تقديم خدمات صحية خاصة بالتمريض ومدعومة برعاية طبية متكاملة من قبل الكادر الطبي إلى أي مريض يعاني من مشاكل صحية تحول بينه وبين مغادرة منزله.