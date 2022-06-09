"مستشفى أم الدوم" يفتتح قسماً للرعاية الصحية المنزلية

واستمع الجميع لشرح من مدير الطب المنزلي بالمستشفى عن مراحل البرنامج، موضحاً أن هذا القسم يقدّم هذه الخدمة للمرضى الذين تحتاج حالاتهم إلى رعاية طبية وتمريضية ومتابعة بصفة مستمرة من بعض الكوادر الطبية والفنية المؤهلة في منازلهم.