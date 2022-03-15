مستشفى الأسنان بـ"سعود الطبية" يحصد جائزة التميز لرضا المرضى

حاز مستشفى الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية على جائزة التميز كأفضل مؤشر لرضا المرضى لفئة المستشفيات سعة "100" سرير لعام 2021م.
وأوضح المدير الطبي للمستشفى د.فالح الهجهوج، أن هذه الجائزة تحمل في طياتها معنيين مهمين؛ الأول: هو التميز في القطاع الطبي العام، وهو أحد العناصر الرئيسية لرسالة المستشفى للمجتمع. والمعنى الثاني: هو الالتزام المطلق بخدمة المرضى وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية الممكنة، مؤكدًا أن هذا لا يمكن تحقيقه لولا فضل الله، ثم تكاتف جميع العاملين في المستشفى بلا استثناء، والدعم الكبير من قبل إدارة المدينة وثقة المرضى بالمستشفى.
وأكد "الهجهوج" على أن إدارة مستشفى الأسنان أطلقت مبادرتين: الأولى عن طريق رقم الواتس آب، والثانية عبر باركود تحت إشراف إدارة المستشفى مباشرة، وذلك لتلقى شكاوى المرضى وحل مشكلات المواعيد وفتح الملفات بالتعاون مع الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى، وكذلك ملاحظاتهم فيما يتعلق بالخدمات العلاجية المقدمة لهم، وكذلك مستوى النظافة، وقد ساهم ذلك في تقليل نسبة الشكاوى ورفع نسبة الرضا.