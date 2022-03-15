مستشفى الأسنان بـ"سعود الطبية" يحصد جائزة التميز لرضا المرضى

وأوضح المدير الطبي للمستشفى د.فالح الهجهوج، أن هذه الجائزة تحمل في طياتها معنيين مهمين؛ الأول: هو التميز في القطاع الطبي العام، وهو أحد العناصر الرئيسية لرسالة المستشفى للمجتمع. والمعنى الثاني: هو الالتزام المطلق بخدمة المرضى وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية الممكنة، مؤكدًا أن هذا لا يمكن تحقيقه لولا فضل الله، ثم تكاتف جميع العاملين في المستشفى بلا استثناء، والدعم الكبير من قبل إدارة المدينة وثقة المرضى بالمستشفى.