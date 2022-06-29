مستشفى الحُرّث العام يحصل على اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"

حصل مستشفى الحُرّث العام بجازان على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وأوضح مدير مستشفى الحُرّث العام الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي، أن هذا النجاح تحقق بدعم مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي وكافة مساعديه؛ ومجهود جميع العاملين بالمستشفى.
وقدّم "الحارثي" شكره لجميع العاملين بالمستشفى، على ما قدّموه من عمل متميز ومجهود رائع توّج بالحصول على هذا النجاح، الذي يعدّ بداية إن شاء الله للوصول إلى طموح وتطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق أهداف مشروع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
يُذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI سباهي يهدف إلى إيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرّس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية، من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعايةً للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.