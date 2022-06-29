مستشفى الحُرّث العام يحصل على اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"

وقدّم "الحارثي" شكره لجميع العاملين بالمستشفى، على ما قدّموه من عمل متميز ومجهود رائع توّج بالحصول على هذا النجاح، الذي يعدّ بداية إن شاء الله للوصول إلى طموح وتطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق أهداف مشروع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.