مستشفى الحرث العام يُنظم إفطاره السنوي الجماعي لمنسوبيه

نظم مستشفى الحرث العام، الاثنين، إفطاره الجماعي السنوي لمنسوبيه.
وحثَّ مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي، الحضور على استغلال جميع الأوقات وخصوصًا في هذه الأيام المباركة، للعمل بكل جد وإخلاص على خدمة المرضى والمنومين، وكذلك المراجعون للمستشفى من أجل كسب الأجر والمثوبة من الله عز وجل.
من جانب آخر قدّم منسوبو المستشفى شكرهم للمدير "الحارثي" على إقامته لمثل هذه المناسبات التي تؤدي للتقارب والمحبة بينهم وإتاحة الفرصة أمامهم للنقاش وتقريب وجهات النظر، بما يسهم إيجابيًّا في طرح مواضيع تهتم بشؤون المستشفى.
يذكر أن مدير المستشفى تفقد المرضى قبل الإفطار للاطمئنان عليهم والتأكد من مدى رضاهم عمّا يُقدم لهم من خدمة طبية، داعيًا الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.
وقدم "الحارثي" خالص الشكر والتقدير لكل من حضر وساهم وشارك في مناسبة الإفطار الرمضاني السنوي بمستشفى الحرث من قيادات صحية وإعلاميين.