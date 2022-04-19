مستشفى الحرث العام يُنظم إفطاره السنوي الجماعي لمنسوبيه

وحثَّ مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي، الحضور على استغلال جميع الأوقات وخصوصًا في هذه الأيام المباركة، للعمل بكل جد وإخلاص على خدمة المرضى والمنومين، وكذلك المراجعون للمستشفى من أجل كسب الأجر والمثوبة من الله عز وجل.