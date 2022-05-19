مستشفى القريع بني مالك ينفذ فرضية حريق لاستخدام مخارج الطوارئ

نفذ مستشفى القريع بني مالك التابع لصحة الطائف، فرضية حريق لرفع قدرات منسوبيه على استخدام مخارج الطوارئ، وقد بدأت الخطة بعد ورود بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني من المستشفى بوجود حريق بقسم العلاج الطبيعي، فتم الانتقال للموقع مع إبلاغ كافة الجهات المشاركة ومركز القيادة والسيطرة.
وتم خلال الفرضية مباشرة عملية إخلاء المرضى من قبل منسوبي المستشفى باستخدام مخارج الطوارئ قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع، بدءًا بحالات المرضى المقعدين ومن ثم بقية الحالات، كما تم فصل التيار الكهربائي والغازات الطبية عن القسم من قبل قسم الصيانة.
وكانت عملية مكافحة الحريق خلال الفرضية قد بدأت بواسطة أفراد الأمن والسلامة وموظفي قسم الصيانة بالمستشفى، وبعد وصول رجال وآليات الدفاع المدني بدؤوا بمكافحة الحريق وسحب الدخان وإخلاء المحتجزين داخل المبنى، ثم التأكد من خلو جميع الغرف المجاورة لموقع الحريق من أي مصابين، وذلك بإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني بمحافظة ميسان العقيد فيصل الغامدي، والمقدم فواز الحليفي.