مستشفى القريع بني مالك ينفذ فرضية حريق لاستخدام مخارج الطوارئ

وتم خلال الفرضية مباشرة عملية إخلاء المرضى من قبل منسوبي المستشفى باستخدام مخارج الطوارئ قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع، بدءًا بحالات المرضى المقعدين ومن ثم بقية الحالات، كما تم فصل التيار الكهربائي والغازات الطبية عن القسم من قبل قسم الصيانة.