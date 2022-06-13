مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يطلق "الخدمة التكاملية"

وأضاف أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز تجربة المريض وتوفير الوقت والجهد عليه، بمنحه القدرة على الاستفادة من خدمات: التقارير الطبية، والتنسيق الطبي، وأهلية العلاج، وإدارة الأسرة، ومكتب الدخول، وحجز مواعيد العيادات الخارجية، وفتح الملف الطبي، واستقبال إحالات العيادات، وكذلك حجز مواعيد اللجان الطبية.