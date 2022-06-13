مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يطلق "الخدمة التكاملية"

أطلقت إدارة خدمات الضيف التابعة لمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، اليوم الاثنين، "الخدمة التكاملية".
وقال المدير التنفيذي للعمليات مالك المطرفي: إن الخدمة تُمكن المستفيد من الحصول على الخدمات في مكان واحد دون الحاجة إلى مراجعة الأقسام بالمستشفى.
وأضاف أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز تجربة المريض وتوفير الوقت والجهد عليه، بمنحه القدرة على الاستفادة من خدمات: التقارير الطبية، والتنسيق الطبي، وأهلية العلاج، وإدارة الأسرة، ومكتب الدخول، وحجز مواعيد العيادات الخارجية، وفتح الملف الطبي، واستقبال إحالات العيادات، وكذلك حجز مواعيد اللجان الطبية.