مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة يحقق اعتماد (سباهي) لثلاث سنوات قادمة

حصل مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي على تجديد الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" ( CBAHI) ولمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك بعد اجتياز المستشفى لكافة معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المملكة العربية السعودية.
وتفصيلاً، يأتي الاعتماد بعد تقييم دقيق وشامل على مستوى الرعاية والجودة من خلال المعايير العالمية لأعلى واجتياز المستشفى لكافة معايير الجودة والسلامة وفق المعايير المعتمدة للمنشآت في الرعاية الصحية، وذلك في سبيل الحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وذويهم وتوفير سبل الراحة لهم.
يشار إلى أن المركز السعودي للمنشآت الصحية عبارة عن منظمة رسمية تمثل جهة محايدة لمنح شهادات الاعتماد التي تسمح لمؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بممارسة نشاطاتها الصحية بالمملكة العربية السعودية، ووفق معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يضعها المركز، وهو جهة تابعة للمجلس الصحي السعودي.