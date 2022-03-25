مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة يحقق اعتماد (سباهي) لثلاث سنوات قادمة

يشار إلى أن المركز السعودي للمنشآت الصحية عبارة عن منظمة رسمية تمثل جهة محايدة لمنح شهادات الاعتماد التي تسمح لمؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بممارسة نشاطاتها الصحية بالمملكة العربية السعودية، ووفق معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يضعها المركز، وهو جهة تابعة للمجلس الصحي السعودي.