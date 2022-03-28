مستشفى الملك فهد بالباحة يحصد شهادة الاعتماد "سباهي" لمدة 3 سنوات

ويُعتبر المستشفى من المستشفيات الكبرى على مستوى السعودية، ويُعد مرجعًا للمستشفيات كافة في المنطقة، وشهد في السنوات الأخيرة تطويرًا شاملاً على مستوى التجهيزات المختلفة، كما تم العمل على استحداث المزيد من التخصصات الدقيقة، واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل الدائم في المستشفى أو من خلال العقود المؤقتة، وبالذات في بعض التخصصات النادرة.