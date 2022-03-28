مستشفى الملك فهد بالباحة يحصد شهادة الاعتماد "سباهي" لمدة 3 سنوات

نجح مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة في الحصول على شهادة الاعتماد "سباهي" من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؛ وذلك بعد أن قام فريق متخصص من المركز بزيارة تقييم وفق المعايير الوطنية للمستشفيات في نسختها الثالثة المطورة.
وحصل المستشفى على شهادة الاعتماد المعتمدة من وزير الصحة، المهندس فهد الجلال، لمدة 3 سنوات.
ويُعتبر المستشفى من المستشفيات الكبرى على مستوى السعودية، ويُعد مرجعًا للمستشفيات كافة في المنطقة، وشهد في السنوات الأخيرة تطويرًا شاملاً على مستوى التجهيزات المختلفة، كما تم العمل على استحداث المزيد من التخصصات الدقيقة، واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل الدائم في المستشفى أو من خلال العقود المؤقتة، وبالذات في بعض التخصصات النادرة.
وتعد الشهادة بمنزلة رخصة تشغيل بعد اكتمال المعايير والاشتراطات المطلوبة، كما يحقق الاعتماد تحسين سلامة المريض، ويقلل من المخاطر الوشيكة والنتائج العكسية والأخطاء الطبية، ويعزز ثقة المجتمع في جودة وسلامة الرعاية المقدمة.
يُشار إلى أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية هو الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعَيْن العام والخاص في السعودية، وهو منظمة غير هادفة للربح، وتكمن مهامه في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيُّد بتلك المعايير.