مستشفى الولادة بمكة يحصد التميز في مؤشر الالتزام بالسلامة الدوائية

كما يعد مستشفى الولادة والأطفال من أكبر مستشفيات المنطقة، المتخصصة في مجال النساء والتوليد والأطفال؛ حيث تم خلال العام تطوير وتحسين الخدمات الطبية في الأقسام المختلفة للمستشفى، بعد أن حصل المستشفى على عدة اعتمادات؛ كسباهي والأيزو، وحصل أيضًا في بعض الأقسام على عدة اعتمادات.