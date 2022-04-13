مستشفى الولادة بمكة يحصد التميز في مؤشر الالتزام بالسلامة الدوائية

حصل مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، على نسبة 100% في مؤشر الالتزام بالسلامة الدوائية، خلال شهر مارس من عام 2022م، الذي تصدره وزارة الصحة؛ لتعزيز الجوانب الوقائية والسلامة الدوائية.
كما يعد مستشفى الولادة والأطفال من أكبر مستشفيات المنطقة، المتخصصة في مجال النساء والتوليد والأطفال؛ حيث تم خلال العام تطوير وتحسين الخدمات الطبية في الأقسام المختلفة للمستشفى، بعد أن حصل المستشفى على عدة اعتمادات؛ كسباهي والأيزو، وحصل أيضًا في بعض الأقسام على عدة اعتمادات.
من جانبه عبّر المدير التنفيذي لمستشفى والولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، عن عظيم امتنانه لجميع منسوبي المستشفى على إخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم؛ مما كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية.
وأكد أن هذا الإنجاز الكبير ما جاء إلا بتكاتف وتضافر الجهود والعمل يدًا بيد وفق خطط واستراتيجيات مطابقة لأعلى معايير الجودة، تماشيًا مع سياسات وتوجيهات وزارة الصحة.
الجدير بالذكر أن برنامج السلامة الدوائية يهدف إلى الوقاية من حدوث الأخطاء الدوائية أو التأثيرات العكسية للأدوية.