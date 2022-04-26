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مستشفى بمكة يسجّل 575 مولوداً في 25 يومًا
عدد المواليد السعوديين بينهم يصل إلى 477
سجّل مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال الـ25 يومًا الماضية من شهر رمضان المبارك 575 مولوداً.
وبلغ عدد المواليد السعوديين 477 مولوداً مقابل 98 مولودًا لغير السعوديين.
ويعتبر مستشفى الولادة والأطفال بمكة أحد المستشفيات المتخصصة في المنطقة، ويضم كوادر طبية مؤهلة، تتخطى حدود مجال الأطفال والولادة، حيث إن له بصمات في علاج العقم وأمراض الرحم.
ويحظى المستشفى بدعم من وزارة الصحة، ومتابعة من إدارة التجمّع الصحي بمكة.