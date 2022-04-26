مستشفى بمكة يسجّل 575 مولوداً في 25 يومًا

ويعتبر مستشفى الولادة والأطفال بمكة أحد المستشفيات المتخصصة في المنطقة، ويضم كوادر طبية مؤهلة، تتخطى حدود مجال الأطفال والولادة، حيث إن له بصمات في علاج العقم وأمراض الرحم.