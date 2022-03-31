مستشفى خميس مشيط يحتفل بحصوله على شهادة الاعتماد "سباهي"

وقدم مدير المستشفى الدكتور ماجد الشهري موجزًا عن جائزة أداء 2021م كما استعرض جهود فرق العمل التي كان لها دور بارز لحصول المستشفى على شهادة (سباهي) ثم شاهد الجميع العرض المرئي عن إنجازات المستشفى تخلل ذلك عدد من القصائد الوطنية ومشاركات من الفلكلور الشعبي..