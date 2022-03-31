مستشفى خميس مشيط يحتفل بحصوله على شهادة الاعتماد "سباهي"

رعى الدكتور طارق أحمد الفلقي احتفالية مستشفى خميس مشيط العام بمناسبة حصول المستشفى على جائزة أداء 2021م وشهادة الاعتماد (سباهي)، بالإضافة إلى تكريم متقاعديه وذلك نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري.
وقدم مدير المستشفى الدكتور ماجد الشهري موجزًا عن جائزة أداء 2021م كما استعرض جهود فرق العمل التي كان لها دور بارز لحصول المستشفى على شهادة (سباهي) ثم شاهد الجميع العرض المرئي عن إنجازات المستشفى تخلل ذلك عدد من القصائد الوطنية ومشاركات من الفلكلور الشعبي..
فيما ألقى الدكتور طارق أحمد الفلقي كلمة نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية شكر فيها الجميع على ما قاموا به من جهود في تحقيق جائزة أداء والاعتراف بالمستشفى من قِبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” .
وبارك مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سلطان الفيفي لإدارة المستشفى هذه الإنجازات المتتالية .
وفي الختام كرّم قيادات القطاع الصحي منسوبي المستشفى وتم توزيع الشهادات التقديرية على المتميزين.