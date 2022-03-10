"مستشفى شرق جدة" يحصل على شهادة مستشفى صديق الطفل العالمية

اجتاز مستشفى شرق جدة التقيييم ونجح في تطبيق معايير مبادرة المستشفيات صديقة الطفل، حسب معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. ويعتبر أول مستشفى حكومي يحصل على هذا اللقب العالمي بمنطقة مكة المكرمة.
حيث إن مستشفى شرق جدة كان له السبق في تطبيق المعايير العالمية لمستشفى صديق الطفل، وكان التقييم الخارجي للمستشفى في شهر نوفمبر 2019م وتم الحصول على خطاب الاجتياز .
وبعد المتابعة المستمرة منذ ذلك الوقت مع الجهة المعنية، تم الحصول على شهادة الاعتراف رسمياً باعتباره مستشفى صديقاً للطفل، وهو اعتراف عالمي يمنح محلياً عن طريق المنسق الوطني مدير عام إدارة التغذية بوزارة الصحة.
وعبر المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة عن سعادته البالغة لهذا الإنجاز المتميز.