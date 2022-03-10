"مستشفى شرق جدة" يحصل على شهادة مستشفى صديق الطفل العالمية

وبعد المتابعة المستمرة منذ ذلك الوقت مع الجهة المعنية، تم الحصول على شهادة الاعتراف رسمياً باعتباره مستشفى صديقاً للطفل، وهو اعتراف عالمي يمنح محلياً عن طريق المنسق الوطني مدير عام إدارة التغذية بوزارة الصحة.