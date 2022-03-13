مستشفى عفيف يوقف العمل بمركز "تأكد" وعيادات "تطمن"

ووجّه مدير المستشفى فهم بن ماضي المغيري، بعد جولة تفقدية؛ بعودة خدمات الرعاية الأولية في جميع أقسام المراكز ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين، وفتح مواعيد الخدمة بشكل مباشر للمستفيدين، وتخصيص عيادة خاصة لحالات الاشتباه بالإصابة بكوفيد-19، وتقديم الخدمة لهم من خلال فحص المستضدات السريع (Rapid Test).