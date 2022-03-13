مستشفى عفيف يوقف العمل بمركز "تأكد" وعيادات "تطمن"

أقرّت إدارة مستشفى عفيف العام، إيقاف العمل بعيادات "تطمن" ومركز الفحص الموسع (تأكد)، وإعادة جدولة مواعيد العمل بمركز صحي شمال عفيف، لتبدأ في استقبال مراجعيها.
ووجّه مدير المستشفى فهم بن ماضي المغيري، بعد جولة تفقدية؛ بعودة خدمات الرعاية الأولية في جميع أقسام المراكز ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين، وفتح مواعيد الخدمة بشكل مباشر للمستفيدين، وتخصيص عيادة خاصة لحالات الاشتباه بالإصابة بكوفيد-19، وتقديم الخدمة لهم من خلال فحص المستضدات السريع (Rapid Test).
وقدّم "المغيري" شكره وتقديره للكوادر الإدارية والفنية العاملين بعيادة "تطمن" والفحص الموسع (تأكد) على ما قدموه من جهود مميزة طوال الفترة الماضية، والتي بدأ العمل بها خلال النصف الأول من العام (2020م)؛ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.