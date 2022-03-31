مستشفى "فهد" و"العزيزية" للأطفال بجدة ينجزان 35 عملاً وحملة توعوية خلال شهر

وحرص مستشفى الملك فهد على طرق جميع الوسائل الإعلامية لإيصال المعلومة التوعوية لنشر المفاهيم الصحية السليمة بالمجتمع، بالإضافة إلى عقد عدد من الشراكات المجتمعية لإقامة الفعاليات الخارجية، والتي شملت إقامة ثمان فعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة من ضمنها المشاركة مع غرفة جدة بركن توعوي ببسطة ماركت، والتي شارك فيها أكثر من 12 قسما من أقسام المستشفى.