مستشفى "فهد" و"العزيزية" للأطفال بجدة ينجزان 35 عملاً وحملة توعوية خلال شهر

أنجز مستشفى الملك فهد بجدة ومستشفى العزيزية للأطفال أكثر من 35 عملاً وحملة توعوية خلال شهر، تنوعت ما بين الإنتاج الإعلامي من فيديو وتصاميم إلى الحملات التوعوية داخل المستشفى وخارجها، في إنجاز يعد الأول على مستوى صحة جدة خلال شهر مارس الحالي.
وحرص مستشفى الملك فهد على طرق جميع الوسائل الإعلامية لإيصال المعلومة التوعوية لنشر المفاهيم الصحية السليمة بالمجتمع، بالإضافة إلى عقد عدد من الشراكات المجتمعية لإقامة الفعاليات الخارجية، والتي شملت إقامة ثمان فعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة من ضمنها المشاركة مع غرفة جدة بركن توعوي ببسطة ماركت، والتي شارك فيها أكثر من 12 قسما من أقسام المستشفى.
وحرص القائمون على الجانب التوعوي بالتفاعل مع كل الأيام العالمية والمناسبات الصحية، مع عدم إغفال أهمية إشراك المراكز الصحية للرعاية الأولية، حيث تعتبر الواجهة الأولى للتثقيف الصحي، والأقرب للمجتمع عبر ترسيخ السلوك الصحي السليم وتغيير المفاهيم الخاطئة الى سلوك صحي صحيح.
ومن جانب الإنتاج الإعلامي استطاعت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية إنتاج أكثر من 20 فيديو وبوستر توعوياً في شهر مارس موجهة إلى كافة شرائح المجتمع، وتتضمن عدداً من النصائح والإرشادات الصحية.
وتأتي هذه الإنجازات الكبيرة كماً ونوعاً وعلى مستوى مستشفيات جدة بفضل التوجيهات والدعم من قبل المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، الدكتور محمد بن حسن باجبير، ومساعديه، بالإضافة إلى تعاون وحرص المشاركة في الجانب التوعوي من كل الإدارات وأقسام المستشفى.