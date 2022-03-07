مستشفى قوى الأمن بالدمام يجدد الاعتماد المؤسسي للتدريب من "التخصصات الصحية"

ويأتي اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ضمن إنجازات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، ومنها حصول مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة على الاعتماد ذاته، في إطار الحرص المستمر على تبادل الخبرات وإكساب المهارات ومواكبة التطور العلمي في المجال الصحي.