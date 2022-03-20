مستشفى "وادي الدواسر" يكرم 40 موظفًا متميزًا في "قياس تجربة المريض"

جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي للنطاق الصحي بوادي الدواسر، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، حيث تم تكريم قرابة 40 موظفًا ما بين أطباء وتمريض ورؤساء أقسام وموظفين وسائقين على ما قاموا به من جهود مبذولة في الحصول على تقييمات عالية في برنامج قياس تجربة المريض من قبل المرضى والمراجعين.