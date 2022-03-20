مستشفى "وادي الدواسر" يكرم 40 موظفًا متميزًا في "قياس تجربة المريض"

كرمت إدارة مستشفى وادي الدواسر العام، عددًا من منسوبي المستشفى المتميزين، ممن حصلوا على تقييمات إيجابية للخدمات الصحية المقدمة في برنامج قياس تجربة المرض.
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي للنطاق الصحي بوادي الدواسر، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، حيث تم تكريم قرابة 40 موظفًا ما بين أطباء وتمريض ورؤساء أقسام وموظفين وسائقين على ما قاموا به من جهود مبذولة في الحصول على تقييمات عالية في برنامج قياس تجربة المريض من قبل المرضى والمراجعين.
وأكد مدير المستشفى خلال كلمته على أن الطب مهنة إنسانية يجب الظفر بأخلاقياتها عند التعامل مع المرضى؛ لرفع مستوى الرضا لديهم ابتداءً من المعاملة الحسنة وتوضيح خطة الرعاية الصحية للمريض وذويه، والاهتمام الأمثل بالمريض أثناء فترة رعايته، والذي ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمة المثلى في المنشأة.
مقدماً شكره وتقديره لزملائه المتميزين على ما قاموا به من تفانٍ وإخلاص ليكونوا -بإذن الله- نموذجاً مثالياً لباقي الطواقم الإدارية والطبية والعاملين بشكل عام بالمستشفى أو المراكز الصحية في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
يشار إلى أن برنامج قياس تجربة المرضى؛ هو أحد مبادرات وزارة الصحة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسيين من المرضى وذويهم من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة من خلال استبيانات مصممة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية.