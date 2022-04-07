مستشفيات القوات المسلحة تطلق فعاليات "مشينا 2" و11 معرضًا توعويًا بالطائف

فيما صاحب الفعالية 11 معرضًا توعويًا ومسيرة رياضية قطع فيها المشاركون مسافة تصل إلى 3 كم، إضافة إلى عروض أخرى حية للدراجات النارية والسيارات الرياضية وبعض الأنشطة التثقيفية والترفيهية التي تساعد في رفع الوعي لدى المجتمع، للتذكير بأهمية رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.