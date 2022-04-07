مستشفيات القوات المسلحة تطلق فعاليات "مشينا 2" و11 معرضًا توعويًا بالطائف

دشنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، فعاليات "مشينا 2"، بنسختها الثانية في منتزه الردف، بهدف تشجيع وترويج ثقافة رياضة المشي والتوعية بالأنشطة البدنية خلال شهر رمضان لمختلف فئات مجتمع الطائف، والتعريف بفوائد المشي على صحة الفرد ونشاطه وحيويته، بحضور وكيل محافظة الطائف ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف اللواء الدكتور ياسر بابعير.
وتستمر فعاليات "مشينا 2" القائمة في منتزه الردف لمدة 5 أيام، يتعرف فيها أفراد المجتمع على العديد من النصائح المباشرة أهمية رياضة المشي، واطلاعه على الأساليب العملية المختلفة للمساعدة على إدراج ثقافة المشي في الحياة اليومية.
وكانت الفعاليات قد أُجريت بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية، وبلغ عدد المشاركين700 مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار.
فيما صاحب الفعالية 11 معرضًا توعويًا ومسيرة رياضية قطع فيها المشاركون مسافة تصل إلى 3 كم، إضافة إلى عروض أخرى حية للدراجات النارية والسيارات الرياضية وبعض الأنشطة التثقيفية والترفيهية التي تساعد في رفع الوعي لدى المجتمع، للتذكير بأهمية رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.