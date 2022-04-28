مستفيدو "نقاء حائل": الجهود جبّارة.. لكن ضعف الدعم أعاق علاجنا

أكد مستفيدو فرع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" بحائل أن الجمعية بدأت ببرامج فعّالة، وساعدت عددًا كبيرًا من أبناء المنطقة في الإقلاع عن التدخين، إلا أن تباعد فترات الجلسات العلاجية التي تُمنح للراغب في الإقلاع عن التدخين، أسهم في إضعاف الإرادة عند البعض، مما كبّد الجمعية مصروفات.
وقال المستفيدون لـ"سبق": عدم دعم الجمعية بمبادرات رجال الأعمال والميسورين وأهالي المنطقة، أسهم في ذلك وبعجز عدد من أبنائهم عن الإقلاع عن التدخين، فيما ظهر ذلك واضحًا للعيان على أجهزة الجلسات وعلى المبنى وحاجته للصيانة العاجلة، مما يجعله مستقبلًا بيئة غير مناسبة للعلاج، وقد يشكّل خطورة على المستفيدين الذين يقضون من ساعة إلى 4 ساعات في البرنامج الواحد داخل المبنى.
زارت "سبق" الجمعية، والتقت مديرها التنفيذي بندر الفدّاغي، الذي أوضح أن لفرع الجمعية بحائل برامج مختلفة توعوية مع الجهات المختلفة بالمنطقة، كالتعليم العام والجامعي والتقني والمهني، ومن أهمها توعية الطلاب عن أضرار التدخين، عبر حملات يقوم بها متطوعون متخصصون، يُبصّرون الطلاب عن مدى خطورة شرب الدخان.
والتقت "سبق" الممرض الصحي في "نقاء حائل" أحمد يوسف الأحمد، في المعرض الدائم للتوعية عن أضرار التدخين، حيث شرح طرق العلاج من التدخين، والأدوية التي تساعد على عملية الإقلاع عن التدخين وطريقة عملها بالجسم.
وأوضح أن المعرض يحتوي على مجسم يوضح الفرق بين رئة المدخن والرئة السليمة، وشرح عن مكونات السيجارة وأضرارها على مدى القريب والبعيد.
وشرح "الأحمد" للزائرين عبر مجسمات تظهر من خلالها تأثير التدخين على الأسنان واللثة والحنجرة والأمراض التي قد تصيب المُدخن بسبب التدخين كسرطان الحنجرة وجلطة الدماغ وسرطان اللسان والضرر على الفم وضغط الدورة الدموية.
وبخصوص طريقة التبرع للجمعيات، قال المدير التنفيذي لجمعية "نقاء" بحائل بندر الفداغي: الدعم من رجال الأعمال والميسورين وأهالي المنطقة، سيسهم بلا شك في استمرار وتطوير برامج الجمعية بحائل، ومعالجة الطلبات الكثيرة المُعلّقة التي تصل "نقاء حائل" من الراغبين في الإقلاع عن التدخين من مدينة حائل والمحافظات التابعة لها.
وأضاف: الفرع قائم في عمله وفق برنامج محدد، إلا أن الدعم سيسهم بشكل كبير جدًا في الاستفادة من البرامج وظهور النتائج خلال وقت قصير على المستفيد.
وحول أرقام الجمعية بالبنوك، أشار "الفداغي" إلى أن الجمعية لها حسابات في مصرف الراجحي:
344608010000854
والبنك الأهلي:
20157580000108
وببنك البلاد:
999300001650004
وشدّد على أن المتبرع لفرع الجمعية بحائل لا بد أن يرسل إيصال التبرع بعد التحويل لأحد الحسابات على جوال فرع الجمعية بحائل 0500431666 ليتم التنسيق مع إدارة الجمعية بالرياض، وتحصيل التبرع منهم بناءً على الإيصال الوارد من المُتبرع.
ودعا الله تعالى أن يجزل المثوبة للداعمين لفرع الجمعية؛ لتحقيق هدفها بعلاج أبناء المنطقة من التدخين.