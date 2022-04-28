مستفيدو "نقاء حائل": الجهود جبّارة.. لكن ضعف الدعم أعاق علاجنا

وقال المستفيدون لـ"سبق": عدم دعم الجمعية بمبادرات رجال الأعمال والميسورين وأهالي المنطقة، أسهم في ذلك وبعجز عدد من أبنائهم عن الإقلاع عن التدخين، فيما ظهر ذلك واضحًا للعيان على أجهزة الجلسات وعلى المبنى وحاجته للصيانة العاجلة، مما يجعله مستقبلًا بيئة غير مناسبة للعلاج، وقد يشكّل خطورة على المستفيدين الذين يقضون من ساعة إلى 4 ساعات في البرنامج الواحد داخل المبنى.