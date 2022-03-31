مسرحيون يستبشرون بمستقبل فعال لهيئة المسرح في دعم المواهب الشابة

ومن ناحيته، دعا آل مبارك المسرحيون للتعامل مع المسرح كعلاقة عشق تحميه من الدخلاء وتوقف محاولات تحويله للتهريج الممجوج، مشيراً إلى أن السينوغرافيا تحتاج أن لصناعة تجذب الجمهور دون أن تفقد أدوات الإبداع، معتبراً أن غياب المتلقي يعود إلى تعدد الذائقة .