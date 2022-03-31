مسرحيون يستبشرون بمستقبل فعال لهيئة المسرح في دعم المواهب الشابة

طالب مسرحيون بتفعيل واسع لدور هيئة المسرح والفنون الأدائية وفتح منصاتها لاستقبال المواهب مع دعم مباشر للأعمال عبر ورش كتابة وتمثيل وتهيئة فرق شابة جديدة.
وتفصيلاً، شهدت ندوة " المسرح وصراع الوجود" والتي نظمتها جمعية الثقافة والفنون بأبها بالشراكة مع جامعة الملك خالد نقاشات عميقة لدور المسرح في بناء الوعي المجتمعي، وتناولت الندوة التي أدارتها الكاتبة أريج حُمّدي وتحدث فيها الفنان والمخرج فيصل الشعيب والممثل الدكتور محمد آل مبارك محوري تحديات التأثير في ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي وغياب ثقافة التلقي المسرحي.
وقال "الشعيب": آمالنا كبيرة في هيئة المسرح لكن بدايتها أقل من طموحاتنا ولم تبذل جهد كبير لدعم العمل المسرحي الذي يعد رسالة اجتماعية غاب عنها المنتج الحريص على تقديم منتج فني مميز لتصبح خشبة المسرح " عمل تجاري هادف للربح بالدرجة الأولى ".
ومن ناحيته، دعا آل مبارك المسرحيون للتعامل مع المسرح كعلاقة عشق تحميه من الدخلاء وتوقف محاولات تحويله للتهريج الممجوج، مشيراً إلى أن السينوغرافيا تحتاج أن لصناعة تجذب الجمهور دون أن تفقد أدوات الإبداع، معتبراً أن غياب المتلقي يعود إلى تعدد الذائقة .
وأكد المتحدثان أن جمعية الثقافة والفنون بفروعها ساهمت بشكل كبير في دعم العمل المسرحي رغم الشح المادي الذي قابله شغف كبير من المسرحيين وعملهم الدؤوب لإخراج أعمال حققت للمملكة جوائز ولفتت للعمل المسرحي السعودي.