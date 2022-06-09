"مسيرة نجاح".. مدير تعليم جدة يكرّم 70 طالبًا متفوقًا و 38 معلمًا متميزًا

وألقى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة أيدها الله على ما توليه للتعليم بشكل عام من رعاية واهتمام ودعم للتعليم المستمر بوجه خاص إيمانًا منها بأهمية بناء الإنسان وإتاحة الفرصة لكل مواطن لم يتمكن من إكمال دراسته في الصغر ليصبح فاعلاً في مجتمعه، من خلال مواصلة التعليم وتهيئة الظروف المناسبة والمعينة له لتحقيق ذلك، وهنأ الزارع الطلاب المكرمين والمعلمين المتميزين بمدارس التعليم المستمر، مثمنًا جهود كل منسوبيه من معلمين ومشرفين وإدارة على جهودهم متمنيًا للجميع التوفيق.