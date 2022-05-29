مشاركتها في الفعالية حملت عنوان "وفاء واعتزاز".. تكريم جمعية ألزهايمر في حفل اليوبيل الفضي

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، شاركت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في فعالية اليوبيل الفضي، بعنوان وفاء واعتزاز، الذي أقيم في مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض، والتي جاءت لتكريم القطاعات والجهات التي كانت مع المركز طوال سنوات عملها وتحقيق الإنجازات المشتركة، إثر اتفاقيات إستراتيجية مبرمة بين عدة أطراف.
وجاءت مشاركة الجمعية في تجسيد مجسم كيان ألزهايمر من عمل الفنانة التشكيلية إكليل الفارس متطوعة الجمعية، الذي يعبر عن مريض ألزهايمر في طلب المساعدة في فهم ما يمر به من ضغوط نفسية واجتماعية لا يستطيع التعبير عنها لأسرته ومقدم الرعاية والتي تقدمها الجمعية بكافة الخدمات.
ثم ينتقل المسار إلى جولة تعريفية في متاهة ألزهايمر، والتي تتضمن رحلة في مسارات المرض ومراحله والتعرف على أعراضه، من خلال تصميم فني لدماغ الشخص المصاب والسليم في جولة استطلاعية على مسارات التحول والتمكين وأبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها لتعريف المرضى والمجتمع بخدماتها وتطلعاتها.
وفي ختام الحفل، قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتكريم رئيس مجلس إدارة جمعية ألزهايمر الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وذلك إثر الجهود المشتركة في رفع الوعي بقضية ألزهايمر في المركز من خلال إقامة الورش التوعوية والتثقيفية على نطاق التعاون المشترك في المركز.
ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف 0114100112/ 0112143838 أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzhimer.