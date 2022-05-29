مشاركتها في الفعالية حملت عنوان "وفاء واعتزاز".. تكريم جمعية ألزهايمر في حفل اليوبيل الفضي

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، شاركت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في فعالية اليوبيل الفضي، بعنوان وفاء واعتزاز، الذي أقيم في مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض، والتي جاءت لتكريم القطاعات والجهات التي كانت مع المركز طوال سنوات عملها وتحقيق الإنجازات المشتركة، إثر اتفاقيات إستراتيجية مبرمة بين عدة أطراف.