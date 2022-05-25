"مشاعل الخير" تقيم حفل معايدة لأطفال "ملاذهم" وبرنامج توعوي للأمهات

وقالت مديرة جمعية مشاعل الخير، مريم اليحيا: من منطلق إيمان المجتمع بأهمية رعاية هذه الفئة التي حثنا عليها ديننا الحنيف وحرص ولاة الأمر وتشجيعهم؛ أقامت الجمعية حفل معايدة لأطفال "ملاذهم"، وتم خلاله لقاء المختصين والتعرف على التجارب المثرية، بجانب إقامة البرامج الترفيهية التي أدخلت الفرح والسرور على الأيام.