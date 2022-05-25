"مشاعل الخير" تقيم حفل معايدة لأطفال "ملاذهم" وبرنامج توعوي للأمهات

أقامت جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة، مؤخرًا حفل معايدة "أطفال ملاذهم"، وبرنامج توعوي للأمهات بمشاركة مختصين نفسيين.
واشتمل الحفل على تهنئة أطفال "ملاذهم" وتوزيع الهدايا والعيديات وتبادل تبريكات العيد، بعد ذلك أقيمت بعض فقرات الحفل لإدخال السرور في قلوب الأيتام ضمت المسابقات الحركية والثقافية، وبرامج متنوعة.
كما شاركت عدد من الأكاديميات من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في توزيع معايدات الأطفال.
وقالت مديرة جمعية مشاعل الخير، مريم اليحيا: من منطلق إيمان المجتمع بأهمية رعاية هذه الفئة التي حثنا عليها ديننا الحنيف وحرص ولاة الأمر وتشجيعهم؛ أقامت الجمعية حفل معايدة لأطفال "ملاذهم"، وتم خلاله لقاء المختصين والتعرف على التجارب المثرية، بجانب إقامة البرامج الترفيهية التي أدخلت الفرح والسرور على الأيام.
وأعربت "اليحيا" عن شكرها وتقديرها للأمهات على تَبَنِّيهن للأطفال اليتامى واحتضانهم ورعايتهم.
وشكرت "اليحيا" الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز على دعمها هذا الحفل، إدراكًا منها لأهمية مثل هذه الملتقيات التي تسهم في تقديم خدمات مميزة لفئة الأيتام.