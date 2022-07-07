"مطوفو الدول العربية" تجهّز مخيمات عرفات لاستقبال 150 ألف حاج من 19 دولة

أكملت شركة مطوفي حجاج الدول العربية استعداداتها لاستقبال الحجاج بمشعر عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة.
وفي التفاصيل، جهّزت الشركة المخيمات على مساحة 929 ألف متر مربع بالمشعر لاستقبال قرابة 150 ألف حاج عربي سيؤدون الفريضة هذا الموسم من 19 دولة عربية وجنّدت الشركة 73 مركز خدمة ميدانية لتقديم الخدمات للحجاج العرب من خلال المطوفين والعاملين في هذه المراكز.
وسيتم نقل الحجاج العرب من مقر سكنهم في مكة المكرمة ليلة التاسع من ذي الحجة أو من مشعر منى عبر قرابة 2700 حافلة مجهزة ومكيفة حرصًا على راحة ضيوف الرحمن، وتستقبل مخيمات منى صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، الحجاج العرب لقضاء يومين للمتعجلين، وثلاثة أيام لمن أراد البقاء، حيث تم تجهيز المخيمات على مساحة 324 ألف متر مربع للحجاج العرب.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال على أن الشركة حرصت منذ وقت مبكر على تجهيز المخيمات، وراعت أن تتوفر فيها جميع سبل الراحة للحجاج من توفّر أماكن النوم والراحة والمأكل والمشرب وتقديمها بأفضل طريقة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي وضعت من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حرصًا على سلامة وأمن وصحة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج العرب.
وأشار "جمال" إلى أن شركة مطوفي حجاج الدول العربية حرصت على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى توفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية توجيهات القيادة الحكيمة التي وضعت تجويد الخدمة وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام كهدف رئيس يسعى الجميع إلى تحقيقه حتى يؤدي الحجاج نسكهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.