"مطوفو الدول العربية" تجهّز مخيمات عرفات لاستقبال 150 ألف حاج من 19 دولة

ومن جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال على أن الشركة حرصت منذ وقت مبكر على تجهيز المخيمات، وراعت أن تتوفر فيها جميع سبل الراحة للحجاج من توفّر أماكن النوم والراحة والمأكل والمشرب وتقديمها بأفضل طريقة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي وضعت من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حرصًا على سلامة وأمن وصحة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج العرب.