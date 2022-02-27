"معافاة" الصحية الخيرية تُطلق حملة "#وعيك_يحمي_قلبك"

أطلقت جمعية "معافاة" الصحية الخيرية، حملة توعوية بعنوان "وعيك يحمي قلبك".

يأتي ذلك لتوعية المجتمع بالقلب والعلامات الحيوية له، وما يجب اتباعه لإبقائه سليمًا وبكامل قوته، وما يجب تجنبه لعدم إنهاك القلب.

نظمت الحملة في مدينة الرياض بموقعين؛ الموقع الأول ممشى طريق الملك عبد الله، الموقع الثاني ممشى حي الصفوة بالنسيم.

استهدفت الحملة كل فئات المجتمع مواطنين ومقيمين من كبار السن والشباب والأطفال.

وقد شارك عدد كبير جدًا بالحملة من الحضور في الموقعين، وتعرفوا على أهداف الحملة وما يتعلق بالقلب.

وقدمت الجمعية هدايا توعوية للحضور؛ لكي يستفيدوا منها. وشكر الحضور الجمعية والقائمين عليها على هذه المبادرة التي جاءت في وقتها.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية معافاة الصحية، فارس بن قليل العنزي

بكلمة عبر فيها قائلًا: "سعدنا وشرفنا بتنظيم هذه الفعالية ملتزمين بواجبنا تجاه المجتمع والوطن وطمعًا بالأجر والمثوبة".

وأضاف: "تتماشى هذه الفعالية مع الرسالة والأهداف الكبرى للجمعية"، وشكر للرعاة ولمن شارك من منسوبي الجمعية، وكذلك لمن حضر بالموقعين، ومعتذرًا عن التقصير لضيق الوقت.

ومن جهتها رفعت المدير التنفيذي لجمعية معافاة الصحية غادة خياط، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى التأسيس الأولى.

ونوهت غادة خياط إلى أهمية دور الجمعيات في التوعية والتثقيف في هذه المناسبات الغالية.

يذكر أن جمعية معافاة الصحية الخيرية، تعد أول جمعية في منطقة الرياض، تُعنى بتوفير الدواء للمحتاجين مجانًا وفق لجان مختصة لهذا الأمر.