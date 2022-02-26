معرض "ألوان الشتاء" الثاني لمجموعة شغف بالقوز يختتم فعالياته

اختتمت، اليوم السبت، فعاليات معرض "ألوان الشتاء" الثاني لمجموعة شغف للفنون التشكيلية، بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وكانت قد انطلقت فعاليات المعرض، في "يوم التأسيس"، واستمرت لمدة أربعة أيام متتالية.

وقد ضم مجموعة من الفنانين والفنانات التشكيليين على مستوى المملكة، لأول مرة يشاركون في المحافظة منهم: الفنان التشكيلي محمد الرباط، وأمل فلمبان، وصديق كشاف، وثامر الرباط، وعبده الدرمحي، ومحمد الحنيفي، وعبدالله البارقي.

وقال رئيس المجموعة، الفنان التشكيلي المعروف عبده الدرمحي، إن فعاليات المعرض تضمنت عدة عروض لمجموعة من أعمال الفنانين عبدالله نواوي، وبدرية الناصر من السعودية، وأعمال للفنان العالمي الراحل صلاح طاهر، والفنان الراحل تاد من مصر.

وأشار إلى أن هذه الأعمال من مقتنيات الفنان التشكيلي عبد الله البارقي.

وأكد "الدرمحي" أن فعاليات المعرض حظيت بإقبال كبير من قبل الزوار من المركز وخارجه فاقت التوقعات.

وقال، إنها امتداد لجهود منسوبي مجموعة شغف والتي تأتي ضمن استراتيجيتها الساعية إلى تفعيل دور المجتمع وجذب المواهب الشابة منه، وإبراز مهاراتهم وتقديمها وفق معايير عالية المستوى.

وأضاف "الدرمحي"، أن هذا المعرض والمجموعة القائمة على فعاليته ستكون حاضنة لكل المبدعين والفنانين التشكيليين والحرفيين، حيث تعمل المجموعة على استقطاب المبدعين المتميزين والفنانين من جميع أنحاء الوطن لعرض أعمالهم ولوحاتهم للجمهور.

ولفت "الدرمحي" إلى تواجد تفعيل لبرامج المرسم الحر للأطفال، خلال المعرض، مع مسابقة أجمل لوحة تحاكي يوم التأسيس.

وكانت أسماء الفائزات بالمسابقة على النحو التالي: المركز الأول حجيلة الناشري، (1500 ريال)، والمركز الثاني ليلى لاحق القوزي، (1000ريال)، والمركز الثالث عائشة الشيخي، (500 ريال). وكان محكم المسابقة الفنان التشكيلي عبدالله البارقي.

ولفت "الدرمحي" إلى أن لديهم شركاء للنجاح كجمعية البر الخيرية بوادي يبه، وعقد شراكة مع روضة الطفل السعيد.

وتكفلت الجمعية بدعم المسابقة بالجوائز والهدايا، فيما فعلت الروضة برنامجاً خاصاً للأطفال، تضمن المرسم الحر مع توفير الجوائز والهدايا لهم، بالإضافة إلى ركن آخر للمرسم الحر للأطفال في يوم اختتام فعاليات المعرض وبرعاية كريمة للاتصالات.

وثمّن "الدرمحي" مجهودات كلّ المساهمين والفنانين والمبدعين في نجاح هذه الفعاليات المنظمة بنسختها الثانية، مشيرًا إلى أنّ هذه النسخة تمّ تسجيل تطوّر ملحوظ في نوعية الأعمال الفنية والتشكيلية المعروضة.

يذكر أن، فعاليات المعرض لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور من مختلف الفئات العمرية بفضل ما قدمه من أنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة.