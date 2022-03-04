معرض "فوديكس السعودية" يختتم فعالياته بجدة

اختتم معرض "فوديكس السعودية 2022" فعالياته أمس، بمركز جدة للمنتديات والمعارض؛ الذي حظي بمشاركات داخلية وخارجية وماركات عالمية تلامس سوق الامتياز التجاري "الفرنشايز".

وشارك الجناح البولندي لأول مرة في المعرض هذا العام؛ حيث استضاف المعرض 7 آلاف زائر يمثلون قطاعات متنوعة، بتواجد 200 علامة تجارية تمثل 15 دولة حول العالم.

ورصد المعرض إقامة تحالفات وشراكات عالمية في قطاع التجزئة والغذاء وتصنيع وتعبئة الحبوب، والمكسرات، والفواكه المجففة بمختلف أنواعها؛ إضافة لحضور البيع الإلكتروني وتوظيف التكنولوجيا في إدارة الأعمال؛ باعتبارها وسيلة تضمن جودة وسرعة الأداء لرواد الأعمال والمستثمرين.

يذكر أن المعرض يعزز مكانة العلامات الجديدة في عالم الأغذية والمشروبات، ومواكبة الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الفنادق والمطاعم في الفترة الماضية، والنهضة السعودية الشاملة في القطاعات كافة.