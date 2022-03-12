معهد الأئمة بعسير ينظم مبادرة "حدودنا مسؤوليتنا".. الاثنين المقبل

ينظم معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الاثنين المقبل، مبادرة تحت عنوان "حدودنا مسؤوليتنا" بالشراكة مع المديرية العامة لحرس الحدود وشرطة منطقة عسير.
وتستهدف منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين في محافظتي ظهران الجنوب والحرجة.
وتشتمل المبادرة التي تُقام في قاعة لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب، على محاضرات وورش عمل، يقدّمها عدد من المتخصصين. وترتكز على مجموعة من المحاور عن أهمية حراسة الحدود، ودور رجل الأمن في حماية الوطن، ودور الأئمة والخطباء في حفظ الحدود وحماية الأمن.
يُذكر أن المبادرة تنفذ في جميع المناطق الحدودية بالمملكة؛ حيث تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها الوزارة، وتهدف من خلالها إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد، وبيان أهمية مشاركتهم مع الجهات المختصة؛ لإبراز دور الأمن في حماية الوطن، وحفظ الحدود.