مع قرب انتهاء رمضان.. حملات رقابية مكثفة على محلات الحلوى بالطائف

عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية على محلات بيع الحلوى والمكسرات والأنشطة التي يزداد الارتياد عليها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
ونفذت فرق وكالة الخدمات والبلديات الفرعية حملات رقابية مكثفة شملت أكثر من ١١٠٠ مرفق متخصص لبيع الحلويات والشوكولاتة والحلوى الشرقية وغيرها؛ وذلك لمتابعة امتثالها للاشتراطات الصحية، والتقيد بالتعليمات البلدية داخل بيئة التحضير، ومستوى النظافة وآليات التخزين والحفظ، وسلامة المعروضات.
وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء والتأكد من عرض منتجات تحمل تواريخ إنتاج جديدة، ومعروضة بطريقة صحية تحفظها من التلوث، مع توفر الشهادات الصحية للعاملين وممارسة الأنشطة بشكل نظامي.
وأشارت الأمانة إلى أنها رصدت ٩٨ تجاوزًا صحيًّا خلال الجولات الرقابية شملت المخالفات المرصودة تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وعدم وجود تاريخ إنتاج وانتهاء على المنتجات، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق ببيئة التحضير والشهادات الصحية.