مع قرب انتهاء رمضان.. حملات رقابية مكثفة على محلات الحلوى بالطائف

وأشارت الأمانة إلى أنها رصدت ٩٨ تجاوزًا صحيًّا خلال الجولات الرقابية شملت المخالفات المرصودة تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وعدم وجود تاريخ إنتاج وانتهاء على المنتجات، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق ببيئة التحضير والشهادات الصحية.