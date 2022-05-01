"مكافحة السرطان" تختتم حملتها الرمضانية "خيرك باقٍ" لدعم المرضى

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان حملتها الرمضانية #خيرك_باقٍ والتي هدفت إلى دعم مرضى السرطان والتعريف بخدمات الجمعية المقدمة لهم.
وشهدت الحملة إطلاق الجمعية متجرها الإلكتروني للتسهيل على المتبرعين وإتاحة الفرصة لهم لمساندة المرضى والاطلاع على المبادرات المقدمة لهم، والتي تهدف بشكل أساس لمساعدتهم على إكمال رحلتهم العلاجية.
وحظيت الحملة بانتشار كبير ودعم من جهات حكومية وخاصة، وأفراد، حيث أسهموا بإيصال الحملة لأفراد المجتمع عبر دعمهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وشهدت الحملة إقامة عددٍ من البرامج التي أسهمت في إسعاد مرضى السرطان والتخفيف عنهم منها برنامج "هل هلالك يا رمضان" لتهنئة المرضى المنومين في المستشفيات بشهر رمضان المبارك وتقديم الهدايا لهم، برنامج "ماضيكم حاضرنا" الذي هدف إلى التعرف على طبيعة الحياة بالماضي ونمط الحياة البسيطة غير المتكلفة، برنامج "فطور رمضان" وهو دعوة للمرضى على وجبة الفطور لإسعادهم والتخفيف من حدة آلامهم وبرنامج "عمرة رمضان" لتأدية المرضى وعائلاتهم مناسك العمرة، وبرنامج "هدايا العيد" لمعايدة وتهنئة المرضى بعيد الفطر المبارك.
وأشارت الجمعية إلى أنه بالتعاون مع منصة شفاء تم نشر أربع حالات خلال حملة خيرك باقٍ في حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية والذي بفضل من الله تم اكتمال مبالغ علاجهم، مما أدى إلى استكمال رحلتهم العلاجية ولله الحمد.
وسعت الجمعية من خلال حملتها لتسليط الضوء على الخدمات والمبادرات التي من شأنها دعم مريض السرطان وتيسير رحلته العلاجية وتسخير إمكاناتها لخدمة هذه الفئة، إضافة إلى تعزيز دورها تجاه المسؤولية المجتمعية ودعوة لكل شرائح المجتمع لمد يد العون ومشاركتها الأجر بالتبرع لهم.
ودعت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان الجميع للمساهمة في دعم مرضى السرطان بالدخول للمتجر الإلكتروني والاطلاع على المبادرات عبر الرابط التالي: https://store.saudicancer.sa/