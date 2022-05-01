"مكافحة السرطان" تختتم حملتها الرمضانية "خيرك باقٍ" لدعم المرضى

وشهدت الحملة إقامة عددٍ من البرامج التي أسهمت في إسعاد مرضى السرطان والتخفيف عنهم منها برنامج "هل هلالك يا رمضان" لتهنئة المرضى المنومين في المستشفيات بشهر رمضان المبارك وتقديم الهدايا لهم، برنامج "ماضيكم حاضرنا" الذي هدف إلى التعرف على طبيعة الحياة بالماضي ونمط الحياة البسيطة غير المتكلفة، برنامج "فطور رمضان" وهو دعوة للمرضى على وجبة الفطور لإسعادهم والتخفيف من حدة آلامهم وبرنامج "عمرة رمضان" لتأدية المرضى وعائلاتهم مناسك العمرة، وبرنامج "هدايا العيد" لمعايدة وتهنئة المرضى بعيد الفطر المبارك.