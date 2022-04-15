مكة.. دورة عن مهارات صناعة المحتوى بالهاتف النقال والدعوة عامة

وأشار إلى أنه سيكون هناك شهادات للمشاركين بالدورة، منوهًا إلى أهمية حضور الدورة عن طريق الكمبيوتر للتطبيق العملي على الجوال، كما سيتم إرسال رابط الزووم على جميع المشاركين على رابط التسجيل قبل بدء الدورة بساعة: https://forms.gle/ztJ9QSXN7VjNQMJa8