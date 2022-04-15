مكة.. دورة عن مهارات صناعة المحتوى بالهاتف النقال والدعوة عامة

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة دورة مهارات صناعة المحتوى بالهاتف الجوال في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل ولمدة ساعتين، وذلك بالتعاون مع جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية، ويقدمها الإعلامي مهند النعيمي مدرب وأستاذ الصحافة الإلكترونية.
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بأن الدورة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة
وأضاف الاحيوي أن محاور الدورة تتلخص في خطوات صناعة المحتوى الإبداعي عبر الموبايل وأهم التطبيقات والمنصات لصناعة المحتوى وأبرز الأخطاء الشائعة في صناعة المحتوى عبر الموبايل، مشيرًا إلى أن الدورة عامة لكافة أعضاء الهيئة بمكة المكرمة ومختلف الفروع والإعلاميين والمهتمين بالمجال.
وأشار إلى أنه سيكون هناك شهادات للمشاركين بالدورة، منوهًا إلى أهمية حضور الدورة عن طريق الكمبيوتر للتطبيق العملي على الجوال، كما سيتم إرسال رابط الزووم على جميع المشاركين على رابط التسجيل قبل بدء الدورة بساعة: https://forms.gle/ztJ9QSXN7VjNQMJa8