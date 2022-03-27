مكتب التربية العربي لدول الخليج يدشن احتفالية تكريم المدارس الفائزة بجائزة التميز

يقيم مكتب التربية العربي لدول الخليج يوم الأربعاء 30 مارس 2022 م في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية احتفالية تكريم المدارس الفائزة بجائزة التميز المدرسي تحت رعاية وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي وكلاء وزارات التربية والتعليم.
تُعد جائزة التميز المدرسي أحد برامج المكتب في دورته الحالية والتي تهدف إلى دعم وتشجيع التميُّز المدرسي لدى مدارس الدول الأعضاء، وتعزيز الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة التي تسهم في الارتقاء بالأداء المدرسي، وتحفيز المدارس على توفر أدوات التميز التي تساعد في تجويد الأداء.
وقد شرفت الجائزة في دورتها الأولى بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب ( الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر).
وأشار الدكتور عبدالرحمن العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج بأن المكتب وأجهزته المختلفة يعنى بقضايا التعليم العام والتنسيق والتعاون بين دوله الأعضاء، كما تمتد نطاقات عمله لتشمل إجراء البحوث، وتنفيذ البرامج، وتعزيز المحتوى التربوي العربي، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على تشجيع البحث العلمي والتميز العملي.
وتأتي جائزة مكتب التربية العربي للتميز المدرسي في إطار حرص المكتب على تحفيز الأداء التعليمي على مستوى دول الخليج العربي، وتعزيز جهود دوله الأعضاء في ميدان التنافسية الدولية نحو تحقيق الكفاية والفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، وهو الهدف الذي ينشده المكتب، متمنين التوفيق لكافة المدارس المترشحة في الدورة الحالية. مشيدين بالدور الكبير لوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء وللفرق الوطنية المشاركة في أعمال ومراحل الجائزة في دورتها الأولى على التفاعل المميز مع كافة المراحل التي مرت بها الجائزة منذُ إطلاق الجائزة وصولاً لمراحل التحكيم وإعلان النتائج.