مكتب التربية العربي لدول الخليج يدشن احتفالية تكريم المدارس الفائزة بجائزة التميز

وقد شرفت الجائزة في دورتها الأولى بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب ( الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر).

وأشار الدكتور عبدالرحمن العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج بأن المكتب وأجهزته المختلفة يعنى بقضايا التعليم العام والتنسيق والتعاون بين دوله الأعضاء، كما تمتد نطاقات عمله لتشمل إجراء البحوث، وتنفيذ البرامج، وتعزيز المحتوى التربوي العربي، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على تشجيع البحث العلمي والتميز العملي.

وتأتي جائزة مكتب التربية العربي للتميز المدرسي في إطار حرص المكتب على تحفيز الأداء التعليمي على مستوى دول الخليج العربي، وتعزيز جهود دوله الأعضاء في ميدان التنافسية الدولية نحو تحقيق الكفاية والفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، وهو الهدف الذي ينشده المكتب، متمنين التوفيق لكافة المدارس المترشحة في الدورة الحالية. مشيدين بالدور الكبير لوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء وللفرق الوطنية المشاركة في أعمال ومراحل الجائزة في دورتها الأولى على التفاعل المميز مع كافة المراحل التي مرت بها الجائزة منذُ إطلاق الجائزة وصولاً لمراحل التحكيم وإعلان النتائج.