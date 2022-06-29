مكتب تعليم الداخل بالقنفذة يُكرّم منسوبيه

وقال "الخميسي" أثناء الحفل: أنتم من يستحق التكريم والتتويج، فأنتم صناع الأمل والمستقبل لهذه الأجيال والأجيال القادمة، أنتم الشموع التي تحترق لتضيء الدروب لأبنائنا والمجتمع أجمع، أنتم من ينشر الإيجابيات والعلم والسلوك الإيجابي، أنتم من تخدمون وطنكم العظيم وقيادته العظيمة الرشيدة التي تستحق منا كل جهد وفاء وإخلاص".