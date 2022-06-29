مكتب تعليم الداخل بالقنفذة يُكرّم منسوبيه

كرّم مدير مكتب تعليم الداخل بتعليم القنفذة الدكتور أحمد الخميسي، اليوم الأربعاء، جميع منسوبي المكتب من مشرفين تربويين ومديري المدارس والإداريين والإعلاميين وعمال النظافة.
كما كرم المدارس الفاعلة في مسابقة "مدرستي تبرمج" التي حقق على إثرها المكتب المركز الأول على مستوى مكاتب إدارة تعليم القنفذة.
جاء ذلك نظير جهودهم المبذولة خلال العام الدراسي الحالي 1443/ 1444هـ.
وقال "الخميسي" أثناء الحفل: أنتم من يستحق التكريم والتتويج، فأنتم صناع الأمل والمستقبل لهذه الأجيال والأجيال القادمة، أنتم الشموع التي تحترق لتضيء الدروب لأبنائنا والمجتمع أجمع، أنتم من ينشر الإيجابيات والعلم والسلوك الإيجابي، أنتم من تخدمون وطنكم العظيم وقيادته العظيمة الرشيدة التي تستحق منا كل جهد وفاء وإخلاص".
وأضاف: "أبارك لكم.. أنتم جزء من رؤية وطن يقوم على سواعد المخلصين من أبنائه وبناته.. تحية لقيادتنا الكريمة ولسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وعراب الرؤية سيدي ولي العهد -حفظه الله- الأمير محمد بن سلمان، ونقول لهما نحن على العهد والوعد ماضون بإخلاصنا وحبنا وجهدنا لكم وسنظل كذلك وسنخدم بلادنا ونفديها بأرواحنا وأجسادنا".
وفي نفس السياق حضور مدير المدرسة جابر أحمد الحربي، وبمشاركة أولياء أمور الطلاب الخريجين، وأعضاء الكادر الإداري والتعليمي، احتفلت مدرسة التضامن الثانوية بحرب، التابعة لمكتب تعليم الداخل بالقنفذة، بتخريج دفعة من طلابها في حفل بهيج أقيم صباح اليوم الأربعاء.
وبهذه المناسبة، أكد مدير مدرسة متوسطة حرب الشمالية والتضامن الثانوية جابر بن أحمد الحربي، على سعة الفرص المواتية أمام خريجي الثانوية للدراسة في مختلف الجامعات والتهيؤ لخدمة الوطن والمساهمة الايجابية في بنائه تحت قيادة ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين، وعراب الرؤية سمو ولي العهد.