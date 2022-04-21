"مكين" يصدر تقريره لعام 2021م وينوه بالتزام الجمعيات الأهلية بأطر الحوكمة

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم أن إصدار تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) يأتي نتيجة لمشروع زيارات الحوكمة للجمعيات الأهلية التي يقوم بها المركز ضمن أعماله في الإشراف على القطاع غير الربحي بالمملكة، منوهًا بما تحققه الجمعيات الأهلية من التزام بأطر الحوكمة مما يمكنها من تحقيق مبدأ الشفافية في أعمالها، ويمكّن منظومة القطاع غير الربحي من التطور وفق المعلومات المتاحة التي بالمقابل تؤدي دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات التي من شأنها تنمية القطاع.