"ملاحظة الرياض" تطلق مشروع "قادر" لتأهيل 30 من نزلائها

ويعتبر البرنامج مشروعًا تأهيليًّا ‏يستند على نموذج "ماتركس ‏العالمي"، ‏وينقسم إلى ثلاث مراحل يتخللها العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة ‏التي تخدم المجال "التربوي والنفسي والاجتماعي والترويحي"، وتتوافق مع احتياجات الفئة المستهدفة.