"ملاحظة الرياض" تطلق مشروع "قادر" لتأهيل 30 من نزلائها

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، اليوم الخميس؛ برنامج "قادر".
جاء ذلك بالتعاون مع جمعية معين لتأهيل النزيل؛ حيث يستمر لمدة ستة أشهر ويستهدف 30 نزيلًا من المشمولين بالرعاية داخل الدار.
ويعتبر البرنامج مشروعًا تأهيليًّا يستند على نموذج "ماتركس العالمي"، وينقسم إلى ثلاث مراحل يتخللها العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تخدم المجال "التربوي والنفسي والاجتماعي والترويحي"، وتتوافق مع احتياجات الفئة المستهدفة.
وينفذ المشروع تحت إشراف فريق مؤهل ومتخصص في هذه المجالات.
وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد الله الحربي: إن المشروع التأهيلي "قادر" يُعد إحدى ثمار الاتفاقية التي أبرمها الفرع مع جمعية معين.
وأوضح أن الفرع يهدف من خلال تنفيذ الاتفاقية إلى تحفيز دافعية النزلاء المستهدفين وزيادة الثقة بالنفس لديهم، وتوجيههم لبناء علاقات جيدة وصحية وتحقيق الانسجام النفسي والأسري لديهم.