ملتقى علمي بالرياض يستعرض دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة كورونا

وذكر "القحطاني" أن البرنامج العلمي للملتقى يتضمن 4 جلسات ستعقد على مدى يومين، تبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة، وتشمل الجلسة الأولى، مقدمة عن شهر الخدمة الاجتماعية، والتهيئة الاجتماعية للأخصائي الاجتماعي تجاه جائحة كورونا في المجتمع السعودي، والشائعات وقت الأزمات، ودور الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية في تعزيز أسلوب الحياة الصحي في ظل الجائحة.