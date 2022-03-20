ملتقى علمي بالرياض يستعرض دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة كورونا

ينظم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية للخدمة الاجتماعية الصحية يوم الثلاثاء المقبل ملتقى علمياً بعنوان "دور الخدمة الاجتماعية أثناء وبعد جائحة كورونا"، وذلك بمناسبة شهر الخدمة الاجتماعية لعام 2022م تحت شعار "هذا هو أوان الخدمة الاجتماعية".
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن الملتقى سيُعقد عن بعد عبر برنامج (zoom)، ويشارك في تقديمه نخبة من الأكاديميين والممارسين الصحيين والمختصين بورق عمل تسهم في إثراء المحتوى العلمي وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وبين الدكتور القحطاني أن الملتقى معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 5 ساعات تعليم طبي مستمر، ويستهدف المتخصصين في الطب النفسي وفي تمريض الصحة النفسية والعقلية والمختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وأخصائي الخدمة الاجتماعية.
وذكر "القحطاني" أن البرنامج العلمي للملتقى يتضمن 4 جلسات ستعقد على مدى يومين، تبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة، وتشمل الجلسة الأولى، مقدمة عن شهر الخدمة الاجتماعية، والتهيئة الاجتماعية للأخصائي الاجتماعي تجاه جائحة كورونا في المجتمع السعودي، والشائعات وقت الأزمات، ودور الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية في تعزيز أسلوب الحياة الصحي في ظل الجائحة.
وتشمل الجلسة الثانية، أوراق عمل مهارات الابتكار الاجتماعي للأخصائيين الاجتماعيين في ظل جائحة كورونا ومواجهة آثارها على الفرد والمجتمع السعودي، ودور الأخصائي الاجتماعي الطبي في التصدي للجائحة، والآثار الاجتماعية والنفسية للمصابين ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها، فيما تشمل الجلسة الثالثة، دور مجلس شؤون الأسرة في دعم الصحة النفسية خلال الجائحة، ومقاومة التغير وأبعاد وآليات مواجهة نمط الحياة في ظل (كوفيد-19)، والاحتراق الوظيفي للأخصائي الاجتماعي الطبي خلال الأزمات.
وفي الجلسة الرابعة، سيتم الحديث عن ملخص نظرية بوين في العلاج الأسري، والمقاربات الاجتماعية للأوبئة ودور الأخصائيين الاجتماعيين في ضوء التحولات الراهنة وانعكاساتها، وأهمية التطوع في إدارة الأزمات.