منازل في الظلام.. مخطط "قحمة جازان" بين مطرقة "الأمانة" وسندان "الكهرباء"

لا يزال مواطنون يملكون أراضي في مخطط القحمة بمحافظة أبو عريش بجازان يعانون الأمرّين بعد أن اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء عن عدم إيصال التيار للمنازل التي شيَّدوها عن طريق دعم وزارة الإسكان وقروض من البنوك؛ وذلك بحجة عدم وضوح معالم الشوارع في المخطط الذي وُزِّع كمنح قبل أكثر من عشرين عامًا، ولم تشفع له كل تلك السنوات في التطوير أو الالتفات إليه من قِبل البلدية.