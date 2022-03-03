"مناعة" توقِّع اتفاقية مع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وقعت جمعية الوقاية من العوز المناعي "مناعة" مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اتفاقية تعاون فيما بينهما.

وتأتي الاتفاقية الذي حضرها من جانب "مناعة" نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله المهيزعي وعن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المدير العام للفرع الدكتور محمد بن عبد الله الحربي انطلاقًا من حرصهما على تفعيل وتعزيز روابط التعاون والعمل المشترك فيما بينهما في خدمة وتوعية المجتمع وتحقيق الأهداف المشتركة.