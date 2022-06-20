منتدى الخبرة السعودي يطلق محاضرة "قطار الخبرة ورؤية في الإعلام"

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الثقافي الأسبوعي في ديوانية المنتدى محاضرة، ضمن برنامج سيرة خبير بعنوان "قطار الخبرة ورؤية في الإعلام" لمحمد بن فرج التونسي الخبير في الإعلام.
ويسلط "التونسي" الضوء على سيرته العلمية والعملية، ويتحدث بالتفصيل عن خبراته وتجاربه الأكاديمية والمهنية ومناصبه القيادية في مختلف مجالات الإعلام في القنوات الفضائية والصحف الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى الاستشارات الإعلامية والدورات التدريبية المتخصصة والبحوث والدراسات والتأليف والكتب.
ويدير اللقاء أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود عضو مجلس إدارة المنتدى رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام الدكتور تركي العيار، الأربعاء المقبل، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً في مقر المنتدى، وينقل مباشرة عبر حساب المنتدى في "تويتر".
يُذكر أن "التونسي" حاصل على شهادة الماجستير في الصحافة من جامعة أوهايو بأمريكا عام 1985م، وحاصل على البكالوريوس في الصحافة من قسم الإعلام بجامعة الملك سعود عام 1978م وعمل معيدًا ومحاضرًا في القسم لمدة عامين من 1978 إلى 1980م.