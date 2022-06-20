منتدى الخبرة السعودي يطلق محاضرة "قطار الخبرة ورؤية في الإعلام"

يُذكر أن "التونسي" حاصل على شهادة الماجستير في الصحافة من جامعة أوهايو بأمريكا عام 1985م، وحاصل على البكالوريوس في الصحافة من قسم الإعلام بجامعة الملك سعود عام 1978م وعمل معيدًا ومحاضرًا في القسم لمدة عامين من 1978 إلى 1980م.