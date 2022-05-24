منتدى مكافحة التنمر يختتم أعماله بإطلاق حملة توعوية بالمراكز التجارية

وشهدت فعاليات المنتدى جلسة حوار للدكتور عبد الله الفوزان، وخالد الفاخري، أدارها الإعلامي مفرح الشقيقي، بعنوان "تأثير التنمر على المجتمع"؛ حيث كان العنوان الأبرز لليوم الأول، بينما تصدرت المشهد الكفاءات الناعمة في اليوم الثاني؛ حيث ألقت خلاله سامية العيسى محاضرة عن "التنمر.. أسبابه وأضراره" للطلاب والطالبات، فيما قدمت روان القناص محاضرة "كيف أربي أبنائي على الاحترام"، وشاركت الأخصائية النفسية وئام العمري بمحاضرة معالجة التنمر.