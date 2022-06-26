منذ 4 أشهر.. أهالي قرية "الجفر" بشمال الطائف يشتكون سوء خدمة الإنترنت

حيث أكد المواطن مخلد العصيمي من أهالي الجفر أن شبكة الانترنت ما زالت ضعيفة جداً منذ عدة أشهر، رغم استمرار التواصل مع الشركة، مؤكداً أن المشكلة أثرت بشكل كبير على أعمالهم واتصالاتهم، وطالبوا بحل عاجل وجذري لها.