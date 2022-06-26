منذ 4 أشهر.. أهالي قرية "الجفر" بشمال الطائف يشتكون سوء خدمة الإنترنت

اشتكى أهالي الجفر بشمال الطائف من ضعف شبكة الـstc للإنترنت وذلك منذ أكثر من أربعة أشهر دون وجود حلول بالرغم من مطالبتهم المستمرة.
حيث أكد المواطن مخلد العصيمي من أهالي الجفر أن شبكة الانترنت ما زالت ضعيفة جداً منذ عدة أشهر، رغم استمرار التواصل مع الشركة، مؤكداً أن المشكلة أثرت بشكل كبير على أعمالهم واتصالاتهم، وطالبوا بحل عاجل وجذري لها.
وبيَّن أن المسؤولين في شركة "الاتصالات" يعلمون أهمية توفر شبكة الجوال وخدمة الإنترنت في الوقت الحاضر، ومدى الحاجة الملحة لها في إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية.