مهرجان العسل برجال ألمع يختتم فعالياته بتكريم للجهات المشاركة و"سبق"

اختتم مهرجان العسل الثاني عشر بمحافظة رجال ألمع مساء البارحة فعالياته بحضور محافظ المحافظة وعددٍ من المسؤولين وتجار العسل والزوار.

وكان المهرجان قد توقف أربع سنوات قبل أن تصدر موافقة الأمير تركي بن طلال أمير عسير على إقامته مجددًا هذا العام، واستقبل زواره طيلة خمسة أيام بطن ونصف وجذب أكثر من 11 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها.

وقال محمد بن مسفر بن حصين رئيس مركز الحبيل نائب المشرف العام على المهرجان لـ"سبق" تخلل المهرجان عروض فلكلورية ورقصات مصاحبة تحكي تراث المنطقة وصاحبه معارض من كلية التقنية برجال ألمع ومكتب الزراعة والمياه بالمحافظة.

من جهة أخرى أكد مفرح بن أحمد الشديدي نائب رئيس جمعية النحالين برجال ألمع أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم المهرجان انطلق منها عدة لجان بأعضاء من عدة جهات بينها الإمارة والبلدية والزراعة والشرطة تولت الإشراف على دخول العسل البلدي فقط ومنع المستورد، وأبان "الشديدي" أن العسل المعروض شمل سدرة رجال ألمع والسمرة والشوكة والقرضة والمجرة والضهيانة والسدرة مع المجرة.

هذا وعبّر سعيد بن علي الأحمري رئيس بلدية رجال ألمع في كلمة له عن عظيم شكره لجميع الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح المهرجان وجرى تكريمها في حين كانت صحيفة "سبق" في طليعة الجهات الإعلامية المكرمة واختتم الحفل بأوبريت لفرقة رجال ألمع الشعبية تراقص معها الجميع.