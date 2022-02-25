مهرجان فراولة حائل يواصل فعالياته وسط إقبال الزوار

يواصل مهرجان الفراولة في حائل فعالياته المتنوعة، وذلك في متنزه لافيرا الترفيهي، وينظمه ويشرف عليه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.

الجدير ذكره أن المهرجان يحتوي 20 ركنًا من مزارعي حائل تهدف إلى تسويق أصناف الفراولة في المنطقة.

فيمـا تشهد أركان الجهات الحكومية المشاركة إقبالًا من الزوار، من خلال تخصيص ركن لكل جهة مشاركة تعرض فيه إنجازاتها وخدماتها للزوار.

ويهدف مهرجان فراولة حائل إلى تسويق وزراعة الفراولة، وكذلك استخدام الزراعة المائية للفراولة في المنازل ومنتجات الفراولة المتنوعة.

وأكد مدير عام فرع وزارة المنطقة الدكتور فهد الحسني، أن مهرجان الفراولة يهدف إلى تشجيع السياحة الزراعية وزيادة التعريف بها على مستوى واسع، ومصدر مهم وأثر كبير ومساهمة تنموية زراعية في الجانب الزراعي في المنطقة، ويخلق نتائج ومؤشرات إيجابية أهمها التعريف بمنتجات الفراولة، وإيجاد الفرص الاستثمارية للمزارعين لتعزيز النشاط الزراعي والاقتصادي بالمنطقة للوصول به لأفضل المستويات.

