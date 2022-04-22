"موارد الرياض" تحتفل بيوم اليتيم العربي وتستعرض قصص النجاح

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء اليوم، احتفالًا بمناسبة يوم اليتيم العربي، بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبد الله الحربي ومجموعة من قيادات الفرع ومنسوبيه وبمشاركة مجموعة من الأيتام في دور الإيواء والمحتضنين لدى الأسر الكافلة بالمنطقة ومحافظاتها.
بدأ الحفل بكلمات وقصائد وأناشيد قدمها أطفال دور الحضانة بالرياض، تلاها عروض مرئية تحكي قصص نجاح بعض الأيتام الذين برزوا في عدة مجالات ونماذج لعدد من الأسر الكافلة المتميزة في مجال الاحتضان والرعاية، كما صاحب الحفل مجموعة من الأركان التعريفية للجهات المشاركة التي عرضت نبذة عن خدماتها وأهدافها وأهم إنجازاتها مثل جمعية الوداد والشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وفي ختام الحفل كرم الدكتور الحربي الأسر الكافلة المتميزة، شاكرًا لهم جهودهم، وموضحًا أهمية الدور الذي يؤدونه والأجر العظيم الذي ينتظرهم بكفالتهم للأيتام ورعايتهم.
كما كرم الحربي مؤسسة ولاء وطن شاكرًا لهم دعمهم في تنظيم الفعالية ومؤكدًا للجميع اهتمام الدولة ممثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذه الفئة الغالية على قلوبنا من حيث الرعاية وتعزيز الجهود الهادفة إلى تمكينهم، الى جانب تعزيز جودة الحياة للمشمولين بالرعاية ودمجهم بالمجتمع وحفظ حقوقهم كما كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف.