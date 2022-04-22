"موارد الرياض" تحتفل بيوم اليتيم العربي وتستعرض قصص النجاح

بدأ الحفل بكلمات وقصائد وأناشيد قدمها أطفال دور الحضانة بالرياض، تلاها عروض مرئية تحكي قصص نجاح بعض الأيتام الذين برزوا في عدة مجالات ونماذج لعدد من الأسر الكافلة المتميزة في مجال الاحتضان والرعاية، كما صاحب الحفل مجموعة من الأركان التعريفية للجهات المشاركة التي عرضت نبذة عن خدماتها وأهدافها وأهم إنجازاتها مثل جمعية الوداد والشؤون الصحية بمنطقة الرياض.