"موارد الرياض" و"آيآت الوقفية" توقعان اتفاقية لخدمة أيتام المنطقة

وقال الدكتور "الحربي": إن المذكرة تتضمّن أيضًا تحديد آلية محددة للتعرف على مستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام الذين تشملهم الاتفاقية، وتقييم جميع البرامج المشتركة المتفق عليها بعد الانتهاء من تنفيذها وفق منهج علمي معتمد، بهدف تطويرها والتأكد من تحقيقها للأهداف التي وقعت من أجلها.