"موارد الرياض" و"آيآت الوقفية" توقعان اتفاقية لخدمة أيتام المنطقة

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الخميس؛ اتفاقية تعاون مع المدير التنفيذي لمؤسسة "آيات الوقفية" أسماء بنت عبدالله العيسى.
وتنصّ الاتفاقية على "أن تقدم مؤسسة "آيات الوقفية" مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تخدم مستفيدي الوزارة بالمنطقة من الأيتام و"الضمانيين"، مثل تسيير برامج العمرة والأنشطة الدينية التوعوية الخاصة بمناسك الحج والعمرة والسنن والشعائر الدينية الأخرى".
وقال الدكتور "الحربي": إن المذكرة تتضمّن أيضًا تحديد آلية محددة للتعرف على مستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام الذين تشملهم الاتفاقية، وتقييم جميع البرامج المشتركة المتفق عليها بعد الانتهاء من تنفيذها وفق منهج علمي معتمد، بهدف تطويرها والتأكد من تحقيقها للأهداف التي وقعت من أجلها.
ولفت مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى للوصول إلى أعلى مستويات التعاون بينها وبين جميع الجهات كل في تخصصه؛ حرصًا منها على تحقيق معايير رؤية المملكة 2030، والتنمية الاجتماعية المنشودة.