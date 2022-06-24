"موارد عسير" تحتفي باليوم العالمي للتوعية

وأكد المدير العام لموارد عسير أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات التي ينفذها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لنشر التوعية والتثقيف، وتعزيز دور الفرد والأسرة والمجتمع تجاه المسنين، وتحديدًا هذه الفئة الغالية على المجتمع.. مقدمًا شكره للجهات ذات العلاقة المشاركة بالحملة.