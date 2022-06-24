"موارد عسير" تحتفي باليوم العالمي للتوعية

دشَّن هادي بن عايض الشهراني، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، الحملة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بعدم الإساءة للمسنين تحت شعار "الحقوق لا تتقدم في العمر"، الذي نظمته دار الرعاية الاجتماعية بأبها بمركز الراشد مول التجاري.
وتفصيلاً، تهدف الحملة لتقديم الاستشارات اللازمة لمرتادي المركز من قِبل المختصين بدار الرعاية في جميع المجالات الاجتماعية والنفسية والطبية، وذلك بمشاركة خمس جهات ذات علاقة بنشر التوعية والتثقيف، هي: إدارة التعليم بالمنطقة، ووحدة الحماية الاجتماعية بأبها، وفرع هيئة حقوق الإنسان بعسير، وإدارة الشؤون الصحة بعسير، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية بعسير.
وأكد المدير العام لموارد عسير أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات التي ينفذها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لنشر التوعية والتثقيف، وتعزيز دور الفرد والأسرة والمجتمع تجاه المسنين، وتحديدًا هذه الفئة الغالية على المجتمع.. مقدمًا شكره للجهات ذات العلاقة المشاركة بالحملة.